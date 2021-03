Una Vita anticipazioni dal 14 al 19 marzo: telefonate misteriose e minacce (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel corso delle puntate che andranno in onda prossima settimana, non mancano momenti di forte tensione tra Ursula e Genoveva; intanto, mentre Felicia è sempre più preoccupata per Camino, Bellita si prende cura di Margarita L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel corso delle puntate che andranno in onda prossima settimana, non mancano momenti di forte tensione tra Ursula e Genoveva; intanto, mentre Felicia è sempre più preoccupata per Camino, Bellita si prende cura di Margarita L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

juventusfc : La passione di una vita: Gianni Agnelli e la Juventus - thetrueshade : Vorrei che la mia vita fosse come il profilo di Varriale. Una realtà distorta in cui esistono solo le mie vittorie… - Avvenire_Nei : #Letta una vita da prodiano. Finito in esilio - ieatcarrots04 : RT @LuciaArianna28: @raffagaglionee_ @cardiopatyna - picogiovanni : RT @adozioneanimali: (Vicenza) Rita: 5 mesi taglia media grande meticcio , Cane Femmina: Sono Rita, unica femminuccia sopravvissuta di una… -