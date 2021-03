Una Vita, anticipazioni 14 marzo: Genoveva riuscirà a cacciare Ursula? (Di venerdì 12 marzo 2021) Una Vita, anticipazioni 14 marzo: domenica si continuerà tra l’altro a parlare di Genoveva e Ursula. Vedremo che la Salmeròn sarà ancora in difficoltà con la governante. Lolita e Marcelina si riappacificano Ricordiamo che la disputa tra le due riguarda le loro attività lavorative (perché una accusa l’altra di concorrenza sleale) e c’è un grammofono di mezzo, ma Jacinto risolverà (?) la situazione, convincendo la moglie a non ostacolare più Felicia e la moglie di Antonito. Santiago si avvicina ancora di più a Marcia Santiago (che sappiamo ormai essere un’altra persona) cercherà di consolare Marcia, disperata per com’è andata a finire con Felipe, ormai di fatto fidanzato di Genoveva. Becerra si esibirà in giochi di prestigio! Ursula minaccia Genoveva, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 12 marzo 2021) Una14: domenica si continuerà tra l’altro a parlare di. Vedremo che la Salmeròn sarà ancora in difficoltà con la governante. Lolita e Marcelina si riappacificano Ricordiamo che la disputa tra le due riguarda le loro attività lavorative (perché una accusa l’altra di concorrenza sleale) e c’è un grammofono di mezzo, ma Jacinto risolverà (?) la situazione, convincendo la moglie a non ostacolare più Felicia e la moglie di Antonito. Santiago si avvicina ancora di più a Marcia Santiago (che sappiamo ormai essere un’altra persona) cercherà di consolare Marcia, disperata per com’è andata a finire con Felipe, ormai di fatto fidanzato di. Becerra si esibirà in giochi di prestigio!minaccia, ...

