Una vita, anticipazioni 12 marzo: Ursula uccide Genoveva? (Di venerdì 12 marzo 2021) Ursula sarà completamente preda della pazzia ed arriverà a compiere un gesto incredibile. La donna, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 12 marzo, aggredirà Genoveva con un coltello e dopo averla scambiata per una delle sue figlie, la farà cadere. La donna, verrà poi soccorsa da Felipe, al quale dirà una bugia. Nel frattempo, Margarita riporterà a Bellita gli alimenti che le ha donato e rifiuterà sdegnosamente il suo aiuto. Infine, José affronterà con successo il provino per la compagnia teatrale. Una vita, spoiler 12 marzo: Ursula aggredirà Genoveva e la farà cadere Úrsula, sarà ormai in preda alla follia e nel momento in cui Genoveva le intimerà di andare via, la minaccerà ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 12 marzo 2021)sarà completamente preda della pazzia ed arriverà a compiere un gesto incredibile. La donna, come rivelano leUnainerenti la puntata in onda oggi 12, aggrediràcon un coltello e dopo averla scambiata per una delle sue figlie, la farà cadere. La donna, verrà poi soccorsa da Felipe, al quale dirà una bugia. Nel frattempo, Margarita riporterà a Bellita gli alimenti che le ha donato e rifiuterà sdegnosamente il suo aiuto. Infine, José affronterà con successo il provino per la compagnia teatrale. Una, spoiler 12aggrediràe la farà cadere Úrsula, sarà ormai in preda alla follia e nel momento in cuile intimerà di andare via, la minaccerà ...

Advertising

Raiofficialnews : “#CanzoneSegreta, è un pretesto per raccontare pezzi di vita con allegria ma anche tanta commozione che… - SanremoRai : 'Voglio una vita così' #Sanremo2021 - Avvenire_Nei : #Letta una vita da prodiano. Finito in esilio - mostro15119736 : @Enrico_G_60 @GennaroSenatore @PiccoloPesceNer L’esasperazione di una persona che si ritrova a perdere i risparmi d… - Alice70A : RT @NotizieB: #Evocando Tom Hanks in Forrest Gump Qual è il mio destino, mamma? Dovrai scoprirlo da solo. La vita è una scatola di cioccol… -