Un asteroide “sfiorerà” la Terra domenica 21 marzo | è il più grande mai conosciuto La Nasa | “Resterà a distanza di sicurezza”

(Di venerdì 12 marzo 2021) L’2001 F032, il piùmai, nei prossimi giorni passerà vicino alla. È quanto ha annunciato la, l’agenzia spaziale statunitense, che ha indicato il 21la data in cui approssimativamente l’, con unazza stimata tra 440 e 680 metri,la. Secondo il Jet Propulsion Laboratory, il centro di ricerche e sviluppo della, 2001 F032 è “potenzialmente pericoloso”, ossia la sua minimaall’intersezione dell’orbita (Moid) con laè minore di 0,05 UA (unità astronomiche) e il suo diametro è almeno 150 metri. Sebbene la dichiarazione dellapossa spaventare, ...

Nel 2029 l'Apophisla Terra Sarà invece molto ravvicinato il passaggio del 13 aprile 2029 . Apophis passerà in mezzo all'orbita Terra - Luna. Gli scienziati stanno ancora ...Esperimenti nello Spazio con la spirulina approfondimento" la Terra a marzo. Ma non c'è pericolo In programma anche un pacchetto di esperimenti dell'Asi, alcuni dei quali iniziati ...