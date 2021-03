Ultimi sondaggi Tp: crisi Pd, per 44,4% italiani partito lontano da Paese reale (Di venerdì 12 marzo 2021) Contagi, campagna vaccinale e crisi Pd. Sono questi gli argomenti trattati dal sondaggio settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 9 e l’11 marzo 2021. In merito alla terza ondata di contagi, il 37,9% degli italiani addossa la responsabilità al comportamento incosciente di troppi cittadini, il 17,8% alle autorità che non riescono a svolgere un tracciamento adeguato e l’8,2% alle scelte delle autorità che hanno fatto troppe aperture. Per il 32,9% la colpa non è di nessuno in quanto è normale che i contagi vadano a ondate. Fonte: Termometro PoliticoUltimi sondaggi Tp: zone rosse nei weekend, più di quattro italiani su dieci contrari Con l’aumento dei casi Covid-19, una delle ipotesi sul tavolo del governo è l’istituzione di una zona rossa generale solo nei weekend. ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 12 marzo 2021) Contagi, campagna vaccinale ePd. Sono questi gli argomenti trattati dalo settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 9 e l’11 marzo 2021. In merito alla terza ondata di contagi, il 37,9% degliaddossa la responsabilità al comportamento incosciente di troppi cittadini, il 17,8% alle autorità che non riescono a svolgere un tracciamento adeguato e l’8,2% alle scelte delle autorità che hanno fatto troppe aperture. Per il 32,9% la colpa non è di nessuno in quanto è normale che i contagi vadano a ondate. Fonte: Termometro PoliticoTp: zone rosse nei weekend, più di quattrosu dieci contrari Con l’aumento dei casi Covid-19, una delle ipotesi sul tavolo del governo è l’istituzione di una zona rossa generale solo nei weekend. ...

