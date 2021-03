Ultimi sondaggi politici, Supermedia Youtrend: Lega prima, avanza M5S, indietreggia Pd (Di venerdì 12 marzo 2021) Gli Ultimi sondaggi politici raccontano di un Pd che non vive un momento felice. Chi, invece, pare beneficiare del futuro impegno di Giuseppe Conte è il M5s. La Lega, invece, continua ad essere il primo tra i partiti italiani. A confermare la tendenza è la Supermedia di Youtrend presentata il 12 marzo nel corso della trasmissione Omnibus, trasmissione del mattino che va in onda su La7. Ultimi sondaggi poltiici, variazioni importanti «È una Supermedia - ha spiegato Lorenzo Pregliasco di Youtrend - che ha delle variazioni importanti. Spesso ci troviamo a raccontare variazioni minime da una settimana all'altra, in questo caso invece diversi sondaggi usciti negli Ultimi giorni, Swg ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 12 marzo 2021) Gliraccontano di un Pd che non vive un momento felice. Chi, invece, pare beneficiare del futuro impegno di Giuseppe Conte è il M5s. La, invece, continua ad essere il primo tra i partiti italiani. A confermare la tendenza è ladipresentata il 12 marzo nel corso della trasmissione Omnibus, trasmissione del mattino che va in onda su La7.poltiici, variazioni importanti «È una- ha spiegato Lorenzo Pregliasco di- che ha delle variazioni importanti. Spesso ci troviamo a raccontare variazioni minime da una settimana all'altra, in questo caso invece diversiusciti negligiorni, Swg ...

