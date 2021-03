Ultimi sondaggi politici: il M5S si gonfia di consensi e scavalca Fratelli d’Italia (Di venerdì 12 marzo 2021) Da quando si è iniziato a parlare dell’entrata di Giuseppe Conte nel ruolo di capo del Movimento 5 Stelle, il partito ha incominciato a riguadagnare intenzioni di voto. Tanto da riportarlo in terza posizione. Al contrario, questa settimana perdono consensi il Partito Democratico, la Lega e Fratelli d’Italia. A dimostrarlo sono gli Ultimi sondaggi politici pubblicati oggi dall’Osservatorio Emg per la Rai. Ultimi sondaggi politici oggi, le percentuali Ecco le percentuali che, secondo gli Ultimi sondaggi politici, i partiti oggi raccoglierebbero se i cittadini fossero chiamati al voto: Lega: 22,7% (-1%) Partito Democratico: 17,5% (-1,8%) Movimento 5 Stelle: 17,2% ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 12 marzo 2021) Da quando si è iniziato a parlare dell’entrata di Giuseppe Conte nel ruolo di capo del Movimento 5 Stelle, il partito ha incominciato a riguadagnare intenzioni di voto. Tanto da riportarlo in terza posizione. Al contrario, questa settimana perdonoil Partito Democratico, la Lega e. A dimostrarlo sono glipubblicati oggi dall’Osservatorio Emg per la Rai.oggi, le percentuali Ecco le percentuali che, secondo gli, i partiti oggi raccoglierebbero se i cittadini fossero chiamati al voto: Lega: 22,7% (-1%) Partito Democratico: 17,5% (-1,8%) Movimento 5 Stelle: 17,2% ...

Advertising

VittorioSgarbi : In realtà Zingaretti, più che del Pd, sembrava il segretario dei 5 Stelle: erano morti e sepolti e ha passato gli u… - zazoomblog : Ultimi sondaggi politici Supermedia Youtrend: Lega prima avanza M5S indietreggia Pd - #Ultimi #sondaggi #politici - fainformazione : La caccia al grande centro liberale Gli ultimi sondaggi elettorali, pubblicati sul quotidiano on line Termometro P… - fainfopolitica : La caccia al grande centro liberale Gli ultimi sondaggi elettorali, pubblicati sul quotidiano on line Termometro P… - you_trend : RT @La7tv: #omnibus @lorepregliasco (@you_trend) presenta la #supermedia dei #sondaggi elettorali della settimana del #12marzo. #Lega sempr… -