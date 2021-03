Ultime Notizie Roma del 12-03-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 marzo 2021)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio attesa per la decisione sulla nuova televisore antico vidi questa mattina in programma un vertice tra governo ed enti locali poi Consiglio dei Ministri per il varo del nuovo decreto l’ipotesi che da lunedì entrino in zona rossa tutte le regioni E certo Sardegna Sicilia Calabria Umbria in bilico il Lazio che potrebbe diventare arancione e si va verso un inasprimento dei controlli sugli spostamenti tasso di positività Nazionale sale intanto al 69 X 100 altri 373 i morti dalla vaccinale di Fiumicino oggi draghi lancerà il nuovo piano vaccinale per l’Italia il premier lo farà senza tacere sul caso astrazeneca assicurano da Palazzo Chigi Life anni ha deciso in via precauzionale divieto di utilizzo su tutto il territorio nazionale a seguito di tre casi di morte sospetti il mise ...