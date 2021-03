Ulta Beauty crolla al Nasdaq | delude il trimestre

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Si muove in profondo rossomostrando una perdita del 10,80% sui valori precedenti. Il colosso USA di cosmetici e profumi ha chiuso il quarto trimestre con profitti netti in calo da 222,8 milioni, pari a 3,89 dollari per azione, a 171,5 milioni, (3,03 dollari). L’EPS si è attestato a 3,41 dollari contro attese di consensus per 3,73 dollari. I ricavi scesi da 2,30 a 2,20 miliardi a fronte dei 2,29 miliardi stimati dal mercato. L’analisi settimanale del titolo rispetto all’S&P-500 mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento. La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 319,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 304,2. ...