UK | PIL gennaio cala meno del previsto nonostante lockdown

(Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – L’economia del Regno Unito si è contrattadelilimposto per fermare l’avanzare della variante inglese, grazie soprattutto a un aumento a sorpresa del settore delle costruzioni (+0,9%) e da una più forte attività nel settore sanitario. Il PIL è sceso del 2,9% su base mensile dopo un aumento dell’1,2% a dicembre, secondo i dati dell’ONS (Office for National Statistics). Gli analisti avevanoun calo del 4,9%. Su base annua il calo è del 9,2%, rispetto al -7,8e al -8,6 del mese precedente. Il PIL diè inferiore del 9% inferiore ai livelli visti a febbraio 2020, l’ultimo mese senza l’impatto della pandemia, e del 4% inferiore rispetto a ottobre 2020 (quando era stato ...

Advertising

fisco24_info : Gb: a gennaio calo del pil meno del previsto, -2,9%: Anno su anno -9,2% - fisco24_info : Gb: a gennaio calo del pil meno del previsto, -2,9%: Anno su anno -9,2% - infoiteconomia : Istat, a gennaio 2021 Pil in aumento: +1% su dicembre - EnzochiariMaggi : @istat_it MA VOI SIETE FUORI DI TESTA - tg2rai : #Economia, @istat_it : lieve ripresa della produzione industriale nel mese di gennaio. Il ministro #Franco: 'Impatt… -

Ultime Notizie dalla rete : PIL gennaio

Agenzia ANSA

Calo, meno del previsto, delin Gran Bretagna. L' economia, come informa l'ufficio di statistica, è calato del 2,9% contro una stima di - 2,9%. Anno su anno la diminuzione è del 9,2%. . 12 marzo 2021Ildiè inferiore del 9% inferiore ai livelli visti a febbraio 2020 , l'ultimo mese senza l'impatto della pandemia, e del 4% inferiore rispetto a ottobre 2020 (quando era stato raggiunto ...(ANSA) – ROMA, 12 MAR – Calo, meno del previsto, del pil a gennaio in Gran Bretagna. L’ economia, come informa l’ufficio di statistica, è calato del 2,9% contro una stima di -2,9%. Anno su anno la dim ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mar - L'economia britannica si e' contratta del 2,9% a gennaio da dicembre, quando il paese e' tornato al ...