UK, calo maggiore del previsto della produzione industriale a gennaio (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Segnali di debolezza arrivano dalla produzione industriale del Regno Unito. Gli ultimi dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna (ONS) segnalano che l’indice della produzione industriale ha registrato, nel mese di gennaio, una contrazione dell’1,5% su base mensile dopo il +0,2% del mese precedente, risultando anche peggiore delle attese degli analisti (-0,6%). Il dato tendenziale registra ancora un calo del 4,9% che si confronta con il -3,3% del mese precedente ed il -4% indicato dal consensus. Decelera anche la produzione manifatturiera, che su base mensile registra un calo del 2,3% inferiore al -0,8% atteso e dopo il +0,3% di dicembre. La variazione annua registra un -5,2% ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Segnali di debolezza arrivano dalladel Regno Unito. Gli ultimi dati diffusi dall’Istituto Nazionale di StatisticaGran Bretagna (ONS) segnalano che l’indiceha registrato, nel mese di, una contrazione dell’1,5% su base mensile dopo il +0,2% del mese precedente, risultando anche peggiore delle attese degli analisti (-0,6%). Il dato tendenziale registra ancora undel 4,9% che si confronta con il -3,3% del mese precedente ed il -4% indicato dal consensus. Decelera anche lamanifatturiera, che su base mensile registra undel 2,3% inferiore al -0,8% atteso e dopo il +0,3% di dicembre. La variazione annua registra un -5,2% ...

Decelera anche la produzione manifatturiera , che su base mensile registra un calo del 2,3% inferiore al - 0,8% atteso e dopo il +0,3% di dicembre. La variazione annua registra un - 5,2% da - 2,5% e ...

UK, calo maggiore del previsto della produzione industriale a gennaio

UK, cala deficit bilancia commerciale a gennaio (Teleborsa) - Il commercio estero della Gran Bretagna, evidenzia a gennaio 2021 un deficit ... In particolare, il commercio dei beni verso i Paesi dell'UE ha visto un disavanzo in calo a 8 miliardi di ...

