Ugento | la macchina del padre guidata dall’amico che tenta di sfuggire al controllo di polizia e finisce contro guardrail | nei guai cinque giovanissimi Vettura nuova | conducente senza patente

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 12 marzo 2021) Ieri notte l’accaduto. Da, in, si sono messi in marcia in, in un orario non consentito dalle norme in vigore. A bordo, fra i 16 e i 22 anni. Alla guida un 19enne, amico del figlio del proprietario della). Sprovvisto di, all’alt imposto dallahato la fuga che si è conclusaun guard-rail. Condizioni fisiche non preoccupanti per nessuno deii quali sono però finiti nei. L'articolo: ladelchedi ...