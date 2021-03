Uffizi, al via i lavori per la riapertura del corridoio vasariano, il tunnel aereo dei Granduchi (Di venerdì 12 marzo 2021) Stanno per partire i lavori del corridoio vasariano delle Gallerie degli Uffizi. Il progetto prevede l’intervento di restauro, adeguamento e messa in sicurezza: per un valore di gara di circa 7 milioni di euro. Costo complessivo 10 milioni, già finanziati. Si tratta del celeberrimo ‘tunnel aereo’ che collega il museo alla reggia di Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli passando sopra Ponte Vecchio. Messo a bando nello scorso luglio, è infatti arrivato alla conclusione della fase di aggiudicazione, gestita da Invitalia, e nel giro di poche settimane partiranno i cantieri. A vincere la gara è stata l’associazione di imprese Fratelli Navarra-Dafne Restauri. I lavori sulla struttura prenderanno avvio subito dopo Pasqua. “Sarebbe significativo – e adesso, pandemia ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 marzo 2021) Stanno per partire ideldelle Gallerie degli. Il progetto prevede l’intervento di restauro, adeguamento e messa in sicurezza: per un valore di gara di circa 7 milioni di euro. Costo complessivo 10 milioni, già finanziati. Si tratta del celeberrimo ‘’ che collega il museo alla reggia di Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli passando sopra Ponte Vecchio. Messo a bando nello scorso luglio, è infatti arrivato alla conclusione della fase di aggiudicazione, gestita da Invitalia, e nel giro di poche settimane partiranno i cantieri. A vincere la gara è stata l’associazione di imprese Fratelli Navarra-Dafne Restauri. Isulla struttura prenderanno avvio subito dopo Pasqua. “Sarebbe significativo – e adesso, pandemia ...

