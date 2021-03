Ufficiale | Juventus-Napoli rinviata al 7 Aprile alle ore 18 | 45

Advertising

claudioruss : UFFICIALE - #Juventus-#Napoli rinviata a mercoledì 7 aprile alle ore 18.45 su richiesta di entrambi i club #SerieA - claudioruss : la nota ufficiale della #SerieA sul rinvio di #Juventus-#Napoli dal 17 marzo al 7 aprile - antonellaa262 : Cambia ancora la data di Juventus-Napoli, il match non disputato lo scorso 4 ottobre. Su richiesta di entrambe le s… - skeletron_jack : #ForzaNapoliSempre Ufficiale, rinviata al 7 aprile 2021 il recupero di Juventus Napoli, quindi non si giocherà mercoledì 17 marzo! - GIUSPEDU : RT @claudioruss: la nota ufficiale della #SerieA sul rinvio di #Juventus-#Napoli dal 17 marzo al 7 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Juventus

Cambia ancora la data di- Napoli , il match non disputato lo scorso 4 ottobre. Su richiesta di entrambe le società, la gara in programma all'Allianz Stadium sarà recuperata il 7 ...Angel Di Maria rinnova il suo contratto col Paris Saint - Germain in scadenza a giugno. Ecco la nota del club transalpino Accostato ae Inter, anche di recente, il futuro di Angel Di Maria sarà ancora al Paris Saint - Germain. Il club francese ha appena ufficializzato il rinnovo del contratto, che era in scadenza a giugno, ...Cambia ufficialmente la data di Juventus-Napoli. Come comunicato dalla Lega Serie A il match, su richiesta di Juve e Napoli, è stato spostato a mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 18.45.Roma, 11 mar. (askanews) - Torino, la fabbrica, la Juventus. Gianni Agnelli ... a cui Agnelli lascerà la presidenza e l'acquisto del marchio Alfa Romeo. Ufficialmente non si mescola alla politica, ...