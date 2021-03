UFFICIALE – Di Maria rinnova con il Paris Saint Germain: il comunicato (Di venerdì 12 marzo 2021) Angel Di Maria ha rinnovato il proprio contratto con il Paris Saint Germain: ecco il comunicato del club parigino «Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’estensione del contratto di Angel Di Maria per un’ulteriore stagione con un 2 ° anno opzionale. Il 33enne attaccante della nazionale argentina è ora legato al club della capitale fino al 30 giugno 2022. Arrivato al club nell’agosto 2015, il nativo di Rosario ha giocato 248 partite (87 gol e 99 assist) con i colori rossoblù, contribuendo notevolmente ad ampliare il primato del club della capitale nelle ultime stagioni. Il mancino argentino ha 16 trofei con il club parigino: 4 titoli di campionato francese (2016, 2018, 2019, 2020), 4 Coppe di Lega (2016, 2017, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Angel Dihato il proprio contratto con il: ecco ildel club parigino «Ilè lieto di annunciare l’estensione del contratto di Angel Diper un’ulteriore stagione con un 2 ° anno opzionale. Il 33enne attaccante della nazionale argentina è ora legato al club della capitale fino al 30 giugno 2022. Arrivato al club nell’agosto 2015, il nativo di Rosario ha giocato 248 partite (87 gol e 99 assist) con i colori rossoblù, contribuendo notevolmente ad ampliare il primato del club della capitale nelle ultime stagioni. Il mancino argentino ha 16 trofei con il club parigino: 4 titoli di campionato francese (2016, 2018, 2019, 2020), 4 Coppe di Lega (2016, 2017, ...

