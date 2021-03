Tutto arancione fino a Pasqua, poi scatta la zona rossa. Il decreto di Draghi che copia i colori di Conte (Di venerdì 12 marzo 2021) A Pasqua tutta Italia (eccetto le aree bianche) sarà zona rossa, dal 3 al 5 aprile. Comprendendo quindi Tutto il weekend festivo e il lunedì di Pasquetta. E’ questa la misura principale Contenuta nel decreto di cui si è discusso oggi al consiglio dei ministri. Il premier Draghi lo aveva convocato allo scopo di emanare misure urgenti per fronteggiare la pandemia. E’ la seconda Pasqua che gli italiani trascorreranno chiusi in casa. Dal 15 marzo inoltre le zone gialle diventano arancioni. Si rende più tempestivo l’ingresso in area rossa: tutte le Regioni che hanno incidenza settimanale” di Covid-19 “superiore a 250 casi su 100mila verranno inserite nell’area con le misure più severe attraverso lo strumento delle ordinanze del ministro ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 marzo 2021) Atutta Italia (eccetto le aree bianche) sarà, dal 3 al 5 aprile. Comprendendo quindiil weekend festivo e il lunedì di Pasquetta. E’ questa la misura principalenuta neldi cui si è discusso oggi al consiglio dei ministri. Il premierlo aveva convocato allo scopo di emanare misure urgenti per fronteggiare la pandemia. E’ la secondache gli italiani trascorreranno chiusi in casa. Dal 15 marzo inoltre le zone gialle diventano arancioni. Si rende più tempestivo l’ingresso in area: tutte le Regioni che hanno incidenza settimanale” di Covid-19 “superiore a 250 casi su 100mila verranno inserite nell’area con le misure più severe attraverso lo strumento delle ordinanze del ministro ...

Advertising

you_trend : ?? Per tutto il mese di febbraio la #Lombardia è stata in zona gialla. Se però con i dati aggiornati oggi ricalcolas… - SecolodItalia1 : Tutto arancione fino a Pasqua, poi scatta la zona rossa. Il decreto di Draghi che copia i colori di Conte… - Ariannaelananna : Una parte di me sta dicendo non voglio passare di nuovo in zona arancione, l'altra parte di me (quella del conto in… - prest0nlogan : RT @voragini: Mi ero preparata psicologicamente alla zona arancione ma dopo aver letto del balzo direttamente in zona rossa sono scoppiata… - ricciolafallita : RT @voragini: Mi ero preparata psicologicamente alla zona arancione ma dopo aver letto del balzo direttamente in zona rossa sono scoppiata… -