Trovata atmosfera in un esopianeta simile alla Terra

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il telescopio Hubble torna a far sognare. Trent’anni dopo il suo lancio, Hubble continua a inviare asplendide immagini ricche di informazioni. Questa volta il satellite ha trovato evidenza di attività vulcanica che sta portandonuova formazione disu undalle caratteristiche simili a quelle terrestri. Il pianeta roccioso, GJ 1132 b, in orbita intorno a una stella lontana solo 40 anni luce dnella costellazione Vela ha densità, dimensioni ed età simili a quelle terrestri. A quanto pare il pianeta originariamente di tipo gassoso e più grande dellapossedeva un’molto spessa, ricca di idrogeno ed elio, di cui è stato poi velocemente spogliato a causa dcalda stella vicina. Il ...

Il telescopio Hubble torna a far sognare. Il pianeta roccioso GJ 1132 b ha densità, dimensioni ed età simili a quelle terrestri ...