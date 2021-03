Tribù Urbana | il cantautorato pop di Ermal Meta

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 12 marzo 2021) La musica è una forma d’arte personale che del soggettivismo fa la sua bandiera.è uno dei pochi cantautori italiani che sembra aver capito questo aspetto. Il suo nuovo albumè una virata non solo stilistica ma anche espressiva.ci apre le porte del suo cuore raccontando non solo se stesso ma la vita in tutte le sue sfaccettature. Dopo il successo sanremese di Un milione di cose da dirti, il musicista italo albanese ci propone un nuovissimo lavoro discografico in bilico tra rivoluzione totale e dolce familiarità.è un tentativo (ben riuscito) di unire ilal mainstream, buttandosi nel pop d’autore e svolgendo un vero e proprio viaggio nei sentimenti umani....