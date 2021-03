Trasporti eccezionali | un portale dirà se su quelle strade e ponti potranno viaggiare senza pericolo

Advertising

ProvinciaVt : Avviso: Proroga scadenze autorizzazioni trasporti eccezionali Info: -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporti eccezionali

TG24.info

C'erano una volta i, con grandi camion capaci di trasportare decine di tonnellate di merce, spesso perché le merci da caricare e scaricare erano "indivisibili", altrettanto di frequente perché così ...4), valide per il conseguimento ed il rinnovo degli attestati di abilitazione alle scorte tecniche ai veicolied aiin condizioni di eccezionalità. Le prove per l'anno 2021, per ...Pompeo: continua il percorso di digitalizzazione e semplificazione dell’ente. Una Provincia 4.0 anche nelle politiche di gestione delle autorizzazioni per il flusso veicolare dei mezzi eccezionali. L’ ...La Provincia di Frosinone ha organizzato un webinar per presentare il nuovo portale in cloud Trucks sui trasporti eccezionali ...