Trailer del film ITA I Tipici Anormali

(Di venerdì 12 marzo 2021) L’artista Federico Angi, tornerà sul grande schermo con due nuovi lungometraggi, questa volta neoirrealisti. Si tratta di “ITA I“, commedia dell’assurdo che, mostrando episodi di bullismo, diviene un trattato sull’accettazione delle diversità di ogni genere & “The Mistery of ITA“, mockumentary noir sulla realizzazione dell’opera quasi colossal, prima annunciata. Già dal primopossiamo scorgere i 200 partecipanti che, come vuole la neonata avanguardia cinematografica neoirrealista, provengono letteralmente da mezzo mondo. Uno dei dogmi, presenti nel manifesto del Neoirrealismo recita l’importanza della simbiosi perfetta tra professionisti ed esordienti per spettacolarizzare, come sempre dovrebbe fare il cinema indie, le specialità di ognuno dietro e davanti alla MDP. Nadia Barbuto, ...