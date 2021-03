Totò Antibo, migliorano le sue condizioni: “Risponde bene alle cure” (Di venerdì 12 marzo 2021) Arrivano buone notizie dall’ospedale Civico di Palermo, dove Totò Antibo è ricoverato in terapia intensiva a seguito di un’embolia polmonare. Il campione di atletica leggera, infatti, sta meglio e le sue condizioni sono migliorate significativamente. A renderlo noto è il nipote Andrea: “Ci informano che sta meglio. Risponde bene alle cure e sta tornando a respirare in maniera autonoma. A breve lo trasferiranno nel reparto di cardiologia. Vi ringrazia tutti per l’affetto dimostrato e per i messaggi“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Arrivano buone notizie dall’ospedale Civico di Palermo, doveè ricoverato in terapia intensiva a seguito di un’embolia polmonare. Il campione di atletica leggera, infatti, sta meglio e le suesono migliorate significativamente. A renderlo noto è il nipote Andrea: “Ci informano che sta meglio.e sta tornando a respirare in maniera autonoma. A breve lo trasferiranno nel reparto di cardiologia. Vi ringrazia tutti per l’affetto dimostrato e per i messaggi“. SportFace.

