Toscana Aeroporti | risultato 2020 in rosso per 12 | 5 milioni di euro

(Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) –, società quotata a Piazza Affari e che gestisce glidi Pisa e Firenze, ha chiuso ilcon ricavi operativi pari a 40,4di, in calo del 66% rispetto ai 119,7didel 2019. L’EBITDA è stato negativo per 801 milarispetto al valore positivo di 38,1didel 2019 e ilnetto d’esercizio negativo per 12,5dirispetto al +14,1diregistrato nell’esercizio 2019. Sono stati 2i passeggeri trasportati nelneglidi Firenze e Pisa, con ...