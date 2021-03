Torino, personalizzato per Belotti. Il report della seduta odierna (Di sabato 13 marzo 2021) Allenamento tecnico-tattico pomeridiano per il Torino in vista della sfida contro l’Inter, in calendario domenica alle ore 15 allo stadio Olimpico Grande Torino. I granata hanno svolto esercitazioni a tema e lavori sul possesso palla; la seduta si è conclusa con una partita a tempo e campo ridotti. Programma personalizzato per Belotti. Domani sessione mattutina di rifinitura, cui seguirà poi la partenza per il ritiro prepartita. ALLENAMENTO Sessione tecnico-tattica, personalizzato per @galloBelotti https://t.co/5xBhn9dnGj#SFT — Torino Football Club (@TorinoFC 1906) March 12, 2021 Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 marzo 2021) Allenamento tecnico-tattico pomeridiano per ilin vistasfida contro l’Inter, in calendario domenica alle ore 15 allo stadio Olimpico Grande. I granata hanno svolto esercitazioni a tema e lavori sul possesso palla; lasi è conclusa con una partita a tempo e campo ridotti. Programmaper. Domani sessione mattutina di rifinitura, cui seguirà poi la partenza per il ritiro prepartita. ALLENAMENTO Sessione tecnico-tattica,per @gallohttps://t.co/5xBhn9dnGj#SFT —Football Club (@FC 1906) March 12, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

