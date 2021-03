Torino, Belotti torna ad allenarsi: lavoro personalizzato per l’attaccante (Di venerdì 12 marzo 2021) Andrea Belotti è tornato ad allenarsi al Filadelfia in vista del match di domenica pomeriggio contro l’Inter: le ultime Il Torino è tornato ad allenarsi al Filadelfia in vista del match di domenica pomeriggio contro l’Inter. Il report del club. «Allenamento tecnico-tattico pomeridiano per il Torino in vista della sfida contro l’Inter, in calendario domenica alle ore 15 allo stadio Olimpico Grande Torino. I granata hanno svolto esercitazioni a tema e lavori sul possesso palla; la seduta si è conclusa con una partita a tempo e campo ridotti. Programma personalizzato per Belotti. Domani sessione mattutina di rifinitura, cui seguirà poi la partenza per il ritiro prepartita». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Andreato adal Filadelfia in vista del match di domenica pomeriggio contro l’Inter: le ultime Ilto adal Filadelfia in vista del match di domenica pomeriggio contro l’Inter. Il report del club. «Allenamento tecnico-tattico pomeridiano per ilin vista della sfida contro l’Inter, in calendario domenica alle ore 15 allo stadio Olimpico Grande. I granata hanno svolto esercitazioni a tema e lavori sul possesso palla; la seduta si è conclusa con una partita a tempo e campo ridotti. Programmaper. Domani sessione mattutina di rifinitura, cui seguirà poi la partenza per il ritiro prepartita». Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Torino, il report UFFICIALE verso l'Inter: personalizzato per Belotti: Allenamento tecnico-tattico pomeridiano per… - Toro_News : ? | REPORT Allenamento pomeridiano per i #granata di Davide #Nicola. Andrea #Belotti torna ad allenarsi al… - persemprecalcio : ?? Ieri il capitano del #Torino, Andrea #Belotti e oggi il terzino Wilfried Stephane #Singo sono risultati negativi… - MomentiCalcio : Torino: Per Belotti è finito l’incubo Covid-19, ma contro l’Inter partirà dalla panchina - deboraspanu : Il #Torino ritrova il suo capitano: #Belotti negativo al Covid. -