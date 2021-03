Tonali | “La foto di Rio Ave sotto la pioggia ti fa capire da dove vieni” | News

Advertising

AntoVitiello : Bell’intervista di #Tonali: 'Nello spogliatoio abbiamo una foto che ci fa scattare la scintilla. Eravamo tutti unit… - PianetaMilan : #Tonali : 'La foto di #RioAve sotto la pioggia ti fa capire da dove vieni' | News #ACMilan #Milan #SempreMilan… - LUZrossonero : RT @lellacmilan: “Guardo spesso la foto di quando eravamo uniti a centrocampo sotto la pioggia e il freddo durante i rigori col Rio Ave. Qu… - AMinghetti : RT @lellacmilan: “Guardo spesso la foto di quando eravamo uniti a centrocampo sotto la pioggia e il freddo durante i rigori col Rio Ave. Qu… - wasitjustalie : RT @AntoVitiello: Bell’intervista di #Tonali: 'Nello spogliatoio abbiamo una foto che ci fa scattare la scintilla. Eravamo tutti uniti a ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Tonali foto

Il giovane centrocampista del Milan Sandroè intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare il momento vissuto dai rossoneri: 'Riguardo spesso ladi quando eravamo tutti uniti a centrocampo sotto la pioggia e con il freddo ...Ancora a proposito del gruppo,ha detto : "Guardo spesso ladi quando eravamo tutti uniti a centrocampo sotto la pioggia e con il freddo durante i rigori col Rio Ave. Da quella, ce l'...Tonali ha poi speso grandi elogi per mister Stefano Pioli: “MI sta dando molto per la mia crescita fuori e dentro al campo e mi sta aiutando in partita, in allenamento ma anche fuori dal calcio. E’ un ...Sandro Tonali ha parlato al canale tematico del Milan. Una lunga intervista in cui esalta Kessie e Kjaer. Parole di stima anche per Pioli ...