Tonali | “Con il Manchester abbiamo dato un segnale importante ma ora dobbiamo pensare solo al Napoli”

Advertising

AntoVitiello : Bell’intervista di #Tonali: 'Nello spogliatoio abbiamo una foto che ci fa scattare la scintilla. Eravamo tutti unit… - salvatorecozza1 : RT @AntoVitiello: Bell’intervista di #Tonali: 'Nello spogliatoio abbiamo una foto che ci fa scattare la scintilla. Eravamo tutti uniti a ce… - ILSERAFO : RT @AntoVitiello: Bell’intervista di #Tonali: 'Nello spogliatoio abbiamo una foto che ci fa scattare la scintilla. Eravamo tutti uniti a ce… - andrea_ballabio : RT @AntoVitiello: Bell’intervista di #Tonali: 'Nello spogliatoio abbiamo una foto che ci fa scattare la scintilla. Eravamo tutti uniti a ce… - diegoeirale : RT @AntoVitiello: Bell’intervista di #Tonali: 'Nello spogliatoio abbiamo una foto che ci fa scattare la scintilla. Eravamo tutti uniti a ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Tonali Con

è entrato nel corso del secondo tempo della sfida contro il Manchester United - 'Non si può ...uniti - 'Guardo spesso la foto di quando eravamo tutti uniti a centrocampo sotto la pioggia e...Commenta per primo Intervenuto a Milan TV , Sandroha dichiarato: 'La partital'Udinese andava giocata così, non abbiamo fatto il possibile. Potevamo fare di più ed è anche la prima cosa che ci siamo detti'. SULLA PARTITA DI MANCHESTER - '...Sandro Tonali è intervenuto ai microfoni di Milan Tv per commentare ... È una persona vera, siamo sempre con lui. Si può dire se domenica è la partita di Pioli? Sì, è la partita di Pioli, la partita ...Intervistato da Milan TV il centrocampista rossonero Sandro Tonali ha parlato così del suo rapporto con mister Pioli: "“Il mister mi sta dando molto, mi sta aiutando molto ...