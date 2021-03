Tommaso Zorzi sarà il nuovo opinionista all’Isola dei Famosi 2021 (Di venerdì 12 marzo 2021) Manca ormai pochissimo al debutto del tanto atteso reality ‘L’isola dei Famosi’, il quale partirà Lunedi’ 15 Marzo, in prima serata su Canale 5, e già la produzione, si trova ad affrontare defezioni, dovute purtroppo, alla pandemia in corso. Da un anno ormai, ci siamo abituati a vedere stravolti, i programmi televisivi, a causa della positività al virus, dei vari personaggi tivù. Tommaso Zorzi sarà il nuovo opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 Stavolta, a doversi fermare causa covid, è toccato a Elettra Lamborghini, la quale, era stata ingaggiata, insieme ad Iva Zanicchi, per il ruolo di opinionista in studio. Insomma, a pochi giorni dall’esordio del reality, arrivano già i primi colpi di scena. Proprio questa ... Leggi su formatonews (Di venerdì 12 marzo 2021) Manca ormai pochissimo al debutto del tanto atteso reality ‘L’isola dei’, il quale partirà Lunedi’ 15 Marzo, in prima serata su Canale 5, e già la produzione, si trova ad affrontare defezioni, dovute purtroppo, alla pandemia in corso. Da un anno ormai, ci siamo abituati a vedere stravolti, i programmi televisivi, a causa della positività al virus, dei vari personaggi tivù.ildell’Isola deiStavolta, a doversi fermare causa covid, è toccato a Elettra Lamborghini, la quale, era stata ingaggiata, insieme ad Iva Zanicchi, per il ruolo diin studio. Insomma, a pochi giorni dall’esordio del reality, arrivano già i primi colpi di scena. Proprio questa ...

