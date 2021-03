Tommaso Zorzi guarda già oltre il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi (Di venerdì 12 marzo 2021) Tommaso Zorzi non se ne sta di certo con le mani in mano. Dopo l’edizione trionfale del Grande Fratello Vip 5, e in attesa della chiamata di una certa Maria De Filippi, l’influencer milanese è pronto a tuffarsi in una nuova avventura televisiva. A distanza di 24 ore dall’indiscrezione di TvBlog, infatti, gli account social de L’Isola dei Famosi hanno confermato che Zorzi sarà l’opinionista ufficiale del reality show di Canale 5, in partenza lunedì prossimo. Ad unirsi alla festa anche Gabriele Parpiglia: il noto giornalista non solo ha rivelato alcuni retroscena sulla trattativa, ma ha svelato in parte i “grandi progetti” che Mediaset avrebbe in serbo per il presentatore di GF Late Show. Tommaso Zorzi opinionista ufficiale de ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 12 marzo 2021)non se ne sta di certo con le mani in mano. Dopo l’edizione trionfale del Grande Fratello Vip 5, e in attesa della chiamata di una certa Maria De Filippi, l’influencer milanese è pronto a tuffarsi in una nuova avventura televisiva. A distanza di 24 ore dall’indiscrezione di TvBlog, infatti, gli account social dedeihanno confermato chesarà l’ufficiale del reality show di Canale 5, in partenza lunedì prossimo. Ad unirsi alla festa anche Gabriele Parpiglia: il noto giornalista non solo ha rivelato alcuni retroscena sulla trattativa, ma ha svelato in parte i “grandi progetti” che Mediaset avrebbe in serbo per il presentatore di GF Late Show.ufficiale de ...

