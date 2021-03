Tirreno - Adriatico, la terza tappa a van der Poel (Di venerdì 12 marzo 2021) Mathieu van der Poel ha vinto in volata la terza tappa della Tirreno - Adriatico, da Monticiano (Siena) a Gualdo Tadino (Perugia) di 219 chilometri. L'olandese ha preceduto il belga Wout Van Aert, che ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 marzo 2021) Mathieu van derha vinto in volata ladella, da Monticiano (Siena) a Gualdo Tadino (Perugia) di 219 chilometri. L'olandese ha preceduto il belga Wout Van Aert, che ...

