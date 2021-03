Tirreno-Adriatico 2021, risultati e ordine d’arrivo terza tappa: Mathieu Van Der Poel vince in volata (Di venerdì 12 marzo 2021) Mathieu Van Der Poel ha battuto in volata Wout Van Aert oggi nella terza tappa della Tirreno-Adriatico 2021, con partenza a Monticiano ed arrivo a Gualdo Tadino, resistendo, al termine di una progressione micidiale, al ritorno dell’avversario. Di seguito l’ordine d’arrivo della frazione odierna. ordine d’arrivo terza tappa Tirreno-Adriatico 1 VAN DER Poel Mathieu Alpecin-Fenix 60 50 5:24:18 2 VAN AERT Wout Team Jumbo-Visma 25 30 ,,3 BALLERINI Davide Deceuninck – Quick Step 10 18 ,, 4 HIGUITA Sergio EF Education – Nippo 13 ,, 5 VAN AVERMAET Greg AG2R Citroën Team 10 ,, 6 DE BUYST Jasper ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021)Van Derha battuto inWout Van Aert oggi nelladella, con partenza a Monticiano ed arrivo a Gualdo Tadino, resistendo, al termine di una progressione micidiale, al ritorno dell’avversario. Di seguito l’della frazione odierna.1 VAN DERAlpecin-Fenix 60 50 5:24:18 2 VAN AERT Wout Team Jumbo-Visma 25 30 ,,3 BALLERINI Davide Deceuninck – Quick Step 10 18 ,, 4 HIGUITA Sergio EF Education – Nippo 13 ,, 5 VAN AVERMAET Greg AG2R Citroën Team 10 ,, 6 DE BUYST Jasper ...

giroditalia : The 2021 Tirreno-Adriatico @eolo_it starts tomorrow with many of the strongest riders in the world at the start. |… - sportenJP : Van der Poel slog rival i Tirreno-Adriatico-spurt - kranie_n : RT @Cyclingnewsfeed: Tirreno-Adriatico: Mathieu van der Poel wins stage 3 in Gualdo Tadino - evertvankuijk : RT @ilmessaggeroit: Tirreno-Adriatico, sprint vincente di Van der Poel a Gualdo Tadino - Gazzettino : Tirreno-Adriatico, sprint vincente di Van der Poel a Gualdo Tadino -