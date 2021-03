Tirreno-Adriatico 2021, risultati e classifica terza tappa: Van Der Poel trionfa in volata (Di venerdì 12 marzo 2021) Mathieu Van Der Poel vince la terza tappa della Tirreno-Adriatico da Monticiano a Gualdo Tadino, lunga ben 219 km con diversi saliscendi a movimentare il percorso disegnato in questa frazione della corsa dei due mari. Alle sue spalle si piazzano Wout Van Aert e l’italiano Davide Ballerini che completano il podio virtuale di giornata. Dopo Van Aert (che resta maglia azzurra per quattro secondi) e Alaphilippe tocca dunque all’altro fenomeno presente nella corsa italiana trovare il successo: l’olandese in volata è semplicemente devastante e chiude con le braccia al cielo e con gran facilità. ORDINE DI ARRIVO Van Der Poel Van Aert Ballerini Higuita Van Avermaet SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Mathieu Van Dervince ladellada Monticiano a Gualdo Tadino, lunga ben 219 km con diversi saliscendi a movimentare il percorso disegnato in questa frazione della corsa dei due mari. Alle sue spalle si piazzano Wout Van Aert e l’italiano Davide Ballerini che completano il podio virtuale di giornata. Dopo Van Aert (che resta maglia azzurra per quattro secondi) e Alaphilippe tocca dunque all’altro fenomeno presente nella corsa italiana trovare il successo: l’olandese inè semplicemente devastante e chiude con le braccia al cielo e con gran facilità. ORDINE DI ARRIVO Van DerVan Aert Ballerini Higuita Van Avermaet SportFace.

