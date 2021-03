Tirreno-Adriatico 2021, classifica aggiornata dopo la terza tappa: Van Aert maglia azzurra (Di venerdì 12 marzo 2021) Wout Van Aert resta al comando della classifica generale della Tirreno-Adriatico 2021. Il corridore belga è arrivato secondo nella terza tappa della corsa dei due mari da Monticiano a Gualdo Tadino, alle spalle di Mathieu Van Der Poel che gli rosicchia quattro secondi nella generale grazie agli abbuoni. Resiste comunque in maglia azzurra Van Aert, ecco di seguito la classifica. LA classifica GENERALE dopo LA terza tappa 1 Wout Van Aert in 14h01’47” 2 Mathieu van der Poel +04? 3 Julian Alaphilippe +10? 4 Mikel Landa +19? 5 Tadej Pogacar +20? 6 Robert Stannard +20? 7 Joao Almeida +20? 8 Sergio Higuita +20? 9 Jasper De ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Wout Vanresta al comando dellagenerale della. Il corridore belga è arrivato secondo nelladella corsa dei due mari da Monticiano a Gualdo Tadino, alle spalle di Mathieu Van Der Poel che gli rosicchia quattro secondi nella generale grazie agli abbuoni. Resiste comunque inVan, ecco di seguito la. LAGENERALELA1 Wout Vanin 14h01’47” 2 Mathieu van der Poel +04? 3 Julian Alaphilippe +10? 4 Mikel Landa +19? 5 Tadej Pogacar +20? 6 Robert Stannard +20? 7 Joao Almeida +20? 8 Sergio Higuita +20? 9 Jasper De ...

