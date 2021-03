Tirrenia, dal 19 marzo alt alle navi per Sardegna e Tremiti. Soltanto a fine aprile le nuove gare per le concessioni (Di venerdì 12 marzo 2021) Avanti sino al 19 marzo poi ci sarà lo stop definitivo, sempre che non intervenga la proroga da parte del ministero dei Trasporti. Sembrano non esserci più dubbi sull’epilogo delle tratte Civitavecchia-Cagliari, Napoli-Cagliari, Palermo-Cagliari e Termoli-Tremiti (questa sino al 14) finora gestite da Tirrenia-Moby, che in assenza di un segnale da parte del Mit ha proseguito a garantire il servizio nonostante la fine della convenzione e delle successive proroghe scadute lo scorso 28 febbraio. L’ultima corsa dei traghetti arriverebbe a poco più di un mese dal termine fissato dai bandi per riaffidare le singole corse, un “buco” di più di 30 giorni per passeggeri e merci. I bandi per i collegamenti marittimi Civitavecchia-Cagliari e Termoli-Tremiti sono infatti in scadenza il 20 aprile e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) Avanti sino al 19poi ci sarà lo stop definitivo, sempre che non intervenga la proroga da parte del ministero dei Trasporti. Sembrano non esserci più dubbi sull’epilogo delle tratte Civitavecchia-Cagliari, Napoli-Cagliari, Palermo-Cagliari e Termoli-(questa sino al 14) finora gestite da-Moby, che in assenza di un segnale da parte del Mit ha proseguito a garantire il servizio nonostante ladella convenzione e delle successive proroghe scadute lo scorso 28 febbraio. L’ultima corsa dei traghetti arriverebbe a poco più di un mese dal termine fissato dai bandi per riaffidare le singole corse, un “buco” di più di 30 giorni per passeggeri e merci. I bandi per i collegamenti marittimi Civitavecchia-Cagliari e Termoli-sono infatti in scadenza il 20e ...

