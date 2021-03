"Ti sei vaccinato?". "Mi hanno chiamato...". Cruciani infilza Del Debbio, imbarazzo in tv: la scoperta sul siero | Video (Di venerdì 12 marzo 2021) Siamo a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 11 marzo. In studio, nel giorno del ritiro dei lotti e degli effetti collaterali che hanno messo nel mirino AstraZeneca, si parla ovviamente di vaccino. Ospite in collegamento ecco Matteo Bassetti, il direttore di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova, il quale insiste sulla necessità di vaccinare. "Mi auguro che quello successo oggi, che sta ovviamente facendo molta polemica, ci permetta di tenere comunque la barra dritta - spiega Bassetti riferendosi al caso AstraZeneca -. La comunità scientifica deve essere unita nel dire che l'unico modo per uscire da questo incubo è il vaccino. Lo dimostrano i paesi che lo hanno fatto. Dobbiamo dire forte e chiaro che i benefici da vaccino sono molto maggiori dei rischi da ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Siamo a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Delsu Rete 4, la puntata è quella di giovedì 11 marzo. In studio, nel giorno del ritiro dei lotti e degli effetti collaterali chemesso nel mirino AstraZeneca, si parla ovviamente di vaccino. Ospite in collegamento ecco Matteo Bassetti, il direttore di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova, il quale insiste sulla necessità di vaccinare. "Mi auguro che quello successo oggi, che sta ovviamente facendo molta polemica, ci permetta di tenere comunque la barra dritta - spiega Bassetti riferendosi al caso AstraZeneca -. La comunità scientifica deve essere unita nel dire che l'unico modo per uscire da questo incubo è il vaccino. Lo dimostrano i paesi che lofatto. Dobbiamo dire forte e chiaro che i benefici da vaccino sono molto maggiori dei rischi da ...

