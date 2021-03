Thomas Markle | “Non credo alle dichiarazioni di mia figlia Meghan sulla famiglia Reale”

(Di venerdì 12 marzo 2021) Nelle ultime ore non si fa altro che parlare dell’intervista che sta facendo il giro del mondo, ovvero quella rilasciata da Harry ead Oprah Winfrey. Le parole dei Duchi di Sussex hanno avuto un riscontro mediatico inimmaginabile, hanno sconvolto il mondo intero non lasciando indifferente nemmeno ladi, in particolare il padreche è intervenutovicenda . Le parole diche hanno sconvolto il mondo I temi dell’intervista sono stati piuttosto seri e toccanti, l’attrice americana ha dichiarato che la sua permanenza nellainglese era ormai diventata insostenibile . “Ho pensato di suicidarmi” sono queste le parole della donna ormai arrivata ad un punto di non ritorno a causa delle continue vessazioni ...

Advertising

astorremanfredi : @vale__29 È stata lei stessa ad averglielo chiesto perché suo padre, Thomas Markle, aveva problemi di salute. Ma ov… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: All'indomani dall'intervista dei Duchi di Sussex, Thomas Markle, il padre di Meghan afferma che la coppia 'ha esagerato'… - infoitcultura : Thomas, il padre di Meghan Markle: 'Non credo che la famiglia reale sia razzista' - VanityFairIt : Harry e Meghan hanno discusso con Oprah Winfrey molti più argomenti di quelli mostrati domenica sera in televisione… - RSInews : Thomas Markle: 'Hanno esagerato' Il padre di Meghan critico sul tempismo dell'intervista concessa dalla figliae dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Thomas Markle

L'HuffPost

Siamo nel 1992, Meghan vive a Los Angeles con mamma Doria Ragland nell'era post divorzio da papà(la coppia si conosce sul set di General Hospital negli Anni 70, nel 1982 nasce la loro ...Leggi anche > La moglie di Harry parla del rapporto interrotto con suo padredopo che lui rilasciò un'intervista ai tabloid prima del matrimonio: ' Gli dissi 'Ho solo bisogno che tu me ...Meghan Markle, il dolore segreto in una clip inedita: «Mi ha tradita...». A tre giorni dalla messa in onda della storica intervista dei duchi di Sussex a Oprah Winfrey, ...Meghan Markle è incinta di una bambina, una delle poche rivelazioni zuccherine dell' intervista bomba con Oprah Winfrey un concentrato di bocconi amari per la royal family, di cui sentiremo parlare an ...