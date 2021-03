The Good Doctor 4 trama episodi 12 marzo 2021 (Di venerdì 12 marzo 2021) The Good Doctor 4 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della quarta stagione venerdì 12 marzo 2021. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA The Good Doctor 4 trama episodi 26 febbraio 2021 The Good Doctor 4 episodio 8 Genitorialità. I genitori di Lea arrivano in città per farle visita e la ragazza è preoccupata. Tra loro i rapporti non sono idilliaci e teme che non approvino il suo rapporto con Shaun, considerandola ancora troppo infantile per gestire una relazione ... Leggi su cubemagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) The4 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovidella quarta stagione venerdì 12. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguitoe anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA The26 febbraioTheo 8 Genitorialità. I genitori di Lea arrivano in città per farle visita e la ragazza è preoccupata. Tra loro i rapporti non sono idilliaci e teme che non approvino il suo rapporto con Shaun, considerandola ancora troppo infantile per gestire una relazione ...

