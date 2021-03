The Doors compie 30 anni, Oliver Stone svela la fonte d'ispirazione per il film: "Peyote" (Di venerdì 12 marzo 2021) Oliver Stone celebra i 30 anni di The Doors ricordando le esperienze selvagge durante le riprese a base di Peyote e libertà creativa. The Doors, una delle più suggestive biografie musicali firmata nel 1991 dal regista Oliver Stone, compie 30 anni. Il cineasta ha svelato la fonte di ispirazione primaria per il suo film sulla vita lisergica di Jim Morrison: il Peyote, celebre droga allucinogena. Nel corso di un'intervista a Hollywood Reporter, il 74enne Oliver Stone ha rievocato la genesi di The Doors, focus sulla mitica band degli anni '60 dove, a interpretare Re ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 marzo 2021)celebra i 30di Thericordando le esperienze selvagge durante le riprese a base die libertà creativa. The, una delle più suggestive biografie musicali firmata nel 1991 dal regista30. Il cineasta hato ladiprimaria per il suosulla vita lisergica di Jim Morrison: il, celebre droga allucinogena. Nel corso di un'intervista a Hollywood Reporter, il 74enneha rievocato la genesi di The, focus sulla mitica band degli'60 dove, a interpretare Re ...

Advertising

ValentinaDAmic4 : The Doors compie 30 anni, Oliver Stone svela la fonte d'ispirazione per il film: 'Peyote' - - GioanolaA : @paposauro @gzibordi Le persone estremamente ignoranti come te non vedono nulla...l'articolo contiene riferimenti a… - OkyDukakis : @OtraCyn El disco the doors de the doors. Piupiupiu - MareMolto_Mosso : Ci sono canzoni che fanno parte del tuo interiore , della tua gioventù , dei tuoi ricordi , dei tuoi stati , della… - radiokemonia : Stai ascoltando: The Beat-Doors of Your Heart La musica anni 80 solo su -

Ultime Notizie dalla rete : The Doors The Doors compie 30 anni, Oliver Stone svela la fonte d'ispirazione per il film: "Peyote" Movieplayer.it Addio a Marco Sciaccaluga, luci soffuse e musica dei Doors in teatro per la camera ardente Questa mattina il Teatro della Corte di Genova ha accolto il feretro del regista, sabato l'ultimo addio sempre all'interno all'interno del teatro ...

Le Sliding Doors di mister Gasp: da Berisha-Gollini a Gollini-Sportiello Anche con Berisha a Bergamo il tecnico di Grugliasco amava alternare i portieri, all’epoca parlava, scherzando, di utilizzare i bussolotti per scegliere l’ultimo uomo Anche l’ultima volta capitò a cav ...

Questa mattina il Teatro della Corte di Genova ha accolto il feretro del regista, sabato l'ultimo addio sempre all'interno all'interno del teatro ...Anche con Berisha a Bergamo il tecnico di Grugliasco amava alternare i portieri, all’epoca parlava, scherzando, di utilizzare i bussolotti per scegliere l’ultimo uomo Anche l’ultima volta capitò a cav ...