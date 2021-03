The Boys: Jaz Sinclair nel cast della serie spinoff (Di venerdì 12 marzo 2021) L'attrice Jaz Sinclair è entrata ufficialmente a far parte del cast dello spinoff di The Boys, progetto in fase di sviluppo per Amazon. Jaz Sinclair sarà una delle protagoniste dello spinoff della serie The Boys che verrà prodotta da Amazon e, secondo quanto riporta Deadline, starebbe per ottenere il via libera alla produzione. Il progetto non ha ancora un titolo ufficiale e proporrà una nuova storia ambientata nel mondo dei supereroi. Jaz Sinclair avrà nello spinoff di The Boys la parte di Marie, una delle giovani supereroine. Lizzie Broadway sarà invece Emma. Lo spinoff sarà vietato ai minori ed esplorerà le vite dei Supes che frequentano un college gestito da Vought ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 marzo 2021) L'attrice Jazè entrata ufficialmente a far parte deldellodi The, progetto in fase di sviluppo per Amazon. Jazsarà una delle protagoniste delloTheche verrà prodotta da Amazon e, secondo quanto riporta Deadline, starebbe per ottenere il via libera alla produzione. Il progetto non ha ancora un titolo ufficiale e proporrà una nuova storia ambientata nel mondo dei supereroi. Jazavrà nellodi Thela parte di Marie, una delle giovani supereroine. Lizzie Broadway sarà invece Emma. Losarà vietato ai minori ed esplorerà le vite dei Supes che frequentano un college gestito da Vought ...

