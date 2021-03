The Batman, Bradley Parker: il film di Reeves è fenomenale (Di venerdì 12 marzo 2021) Matt Reeves, continua le riprese The Batman, nuovo film dedicato al Cavaliere Oscuro interpretato da Robert Pattinson, in una recente intervista con Comicbookmovie il regista della seconda unità del cinecomic, Bradley Parker, ha descritto il progetto come “fenomenale”. The Batman-Bradley Parker cosa ha detto? “Ho finito di recente di lavorare al film. Ho diretto la seconda unità a Chicago. È stato un vero spasso. Ancora una volta, si gioca in un sandbox molto, molto più grande dei film a cui sono abituato, ma si applicano molte delle stesse tecniche e idee. Adoro sia fare film giganteschi che piccoli. Sono tutti divertenti, ma ho sempre amato lavorare con Matt ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021) Matt, continua le riprese The, nuovodedicato al Cavaliere Oscuro interpretato da Robert Pattinson, in una recente intervista con Comicbookmovie il regista della seconda unità del cinecomic,, ha descritto il progetto come “”. Thecosa ha detto? “Ho finito di recente di lavorare al. Ho diretto la seconda unità a Chicago. È stato un vero spasso. Ancora una volta, si gioca in un sandbox molto, molto più grande deia cui sono abituato, ma si applicano molte delle stesse tecniche e idee. Adoro sia faregiganteschi che piccoli. Sono tutti divertenti, ma ho sempre amato lavorare con Matt ...

Advertising

badtasteit : #DCComics presenta la seconda stagione di Batman: The Adventures Continue - MangaForevernet : ? The Batman è 'fenomenale' secondo Bradley Parker ? ? - GianlucaOdinson : The Batman e Loki sono 'fenomenali' secondo il regista di Chernobyl Diaries, che ha lavorato a entrambi i progetti… - MangaForevernet : ? Batman The Adventures Continue - Stagione 2 in arrivo ? ? - badtasteit : #TheBatman e #Loki sono 'fenomenali' secondo il regista di Chernobyl Diaries, che ha lavorato a entrambi i progetti -

Ultime Notizie dalla rete : The Batman Bird Box: in arrivo un film spinoff spagnolo prodotto per Netflix Il film spinoff di Bird Box potrà inoltre contare sul sostegno di Dylan Clark (The Batman) e Chris Morgan (Hobbs & Shaw) nel team della produzione che comprenderà anche Susanne Bier, regista del ...

Batman: Dying is Easy - l'incredibile corto di Bat in the Sun The Batman, il ritorno di Batman al cinema The Batman è attualmente previsto nelle sale il 4 marzo 2022. Il regista Matt Reeves aveva confermato durante il DC FanDome dello scorso agosto che era ...

The Batman: “è fenomenale” secondo il regista della seconda unità Cinematographe.it - FilmIsNow The Flash: Kiersey Clemons sarà di nuovo Iris West The Flash: Kiersey Clemons sarà di nuovo Iris West. La Clemons aveva interpretato la parte di Iris nel film Justice League di Zack Snyder ...

Bird Box: in arrivo un film spinoff spagnolo prodotto per Netflix Il film Bird Box con protagonista Sandra Bullock avrà uno spinoff spagnolo attualmente in fase di sviluppo per Netflix. Bird Box, il film Netflix con Sandra Bullock, avrà uno spinoff spagnolo realizza ...

Il film spinoff di Bird Box potrà inoltre contare sul sostegno di Dylan Clark () e Chris Morgan (Hobbs & Shaw) nel team della produzione che comprenderà anche Susanne Bier, regista del ..., il ritorno dial cinemaè attualmente previsto nelle sale il 4 marzo 2022. Il regista Matt Reeves aveva confermato durante il DC FanDome dello scorso agosto che era ...The Flash: Kiersey Clemons sarà di nuovo Iris West. La Clemons aveva interpretato la parte di Iris nel film Justice League di Zack Snyder ...Il film Bird Box con protagonista Sandra Bullock avrà uno spinoff spagnolo attualmente in fase di sviluppo per Netflix. Bird Box, il film Netflix con Sandra Bullock, avrà uno spinoff spagnolo realizza ...