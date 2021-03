Tg Politico Parlamentare, edizione del 12 marzo 2021 (Di venerdì 12 marzo 2021) Arriva la stretta di Pasqua. Il governo ha approvato un decreto che già da lunedì, e fino al 6 aprile, prevede ulteriori limitazioni per contenere l’emergenza Covid. La zona rossa scatterà con 250 contagi ogni 100 mila abitanti e dal 15 marzo anche alle regioni gialle si applicheranno le regole delle aree arancioni: vietati gli spostamenti fuori dal comune, bar e ristoranti aperti solo per l’asporto. Lockdown in tutta Italia nei tre giorni di Pasqua, ma le visite a parenti e amici saranno permesse. Via libera anche ai congedi retribuiti al 50%, a favore dei genitori che hanno i figli a casa impegnati con la didattica a distanza. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, interviene sui vaccini dopo le morti sospette: “Negli ultimi due giorni abbiamo somministrato 400 mila dosi- ha detto- sono efficaci e sicuri”. Visitando il centro vaccinale dell’aeroporto di Fiumicino, il premier Mario Draghi si è rivolto così agli italiani: “La stretta è necessaria ma sosterremo famiglie e imprese, ne usciremo”. LETTA HA DECISO, GUIDERÀ IL PD Leggi su dire (Di venerdì 12 marzo 2021) Arriva la stretta di Pasqua. Il governo ha approvato un decreto che già da lunedì, e fino al 6 aprile, prevede ulteriori limitazioni per contenere l’emergenza Covid. La zona rossa scatterà con 250 contagi ogni 100 mila abitanti e dal 15 marzo anche alle regioni gialle si applicheranno le regole delle aree arancioni: vietati gli spostamenti fuori dal comune, bar e ristoranti aperti solo per l’asporto. Lockdown in tutta Italia nei tre giorni di Pasqua, ma le visite a parenti e amici saranno permesse. Via libera anche ai congedi retribuiti al 50%, a favore dei genitori che hanno i figli a casa impegnati con la didattica a distanza. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, interviene sui vaccini dopo le morti sospette: “Negli ultimi due giorni abbiamo somministrato 400 mila dosi- ha detto- sono efficaci e sicuri”. Visitando il centro vaccinale dell’aeroporto di Fiumicino, il premier Mario Draghi si è rivolto così agli italiani: “La stretta è necessaria ma sosterremo famiglie e imprese, ne usciremo”. LETTA HA DECISO, GUIDERÀ IL PD

