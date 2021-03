Tesla - Incendio alla fabbrica di Fremont: "Danneggiata la linea della Model Y" (Di venerdì 12 marzo 2021) Incendio allo stabilimento della Tesla di Fremont, in California, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme divampate da un macchinario che, secondo quanto riportato dal sito americano Electrek, farebbe parte della linea produttiva della Model Y: la situazione è stata posta in breve tempo sotto controllo e nessuno è rimasto ferito, né tra gli addetti, né tra i soccorritori. L'episodio risale all'incirca alle 1.30 italiane, le 16.30 di giovedì 11 marzo a Fremont. Il problema. Secondo quanto riportato dai pompieri, l'Incendio si è sviluppato in un'area ancora in fase di costruzione appartenente al sito della Tesla, originato da un macchinario per lo stampaggio: in ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 12 marzo 2021)allo stabilimentodi, in California, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme divampate da un macchinario che, secondo quanto riportato dal sito americano Electrek, farebbe parteproduttivaY: la situazione è stata posta in breve tempo sotto controllo e nessuno è rimasto ferito, né tra gli addetti, né tra i soccorritori. L'episodio risale all'incirca alle 1.30 italiane, le 16.30 di giovedì 11 marzo a. Il problema. Secondo quanto riportato dai pompieri, l'si è sviluppato in un'area ancora in fase di costruzione appartenente al sito, originato da un macchinario per lo stampaggio: in ...

