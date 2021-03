Tennis, WTA Dubai 2021: Muguruza in finale sfiderà la sorprendente Krejcikova. Eliminate Mertens e Teichmann (Di venerdì 12 marzo 2021) Saranno Garbine Muguruza e Barbora Krejcikova a giocarsi la finale del WTA di Dubai 2021. La spagnola si è imposta in semifinale contro la belga Elise Mertens. La Tennista numero 16 del mondo è riuscita a vincere mostrando un buonissimo livello di Tennis. Come sempre ha cercato di impostare il proprio gioco da fondo con Mertens che non è riuscita a replicare in maniera incisiva, il punteggio finale di 6-4 7-6(5) in favore dell’iberica è stata la diretta conseguenza. Probabilmente la vera sorpresa del torneo è Krejcikova che ha superato con grande personalità l’elvetica Jil Belen Teichmann. La 25enne ceca ha legittimato con una buonissima prestazione uno dei successi ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Saranno Garbinee Barboraa giocarsi ladel WTA di. La spagnola si è imposta in semicontro la belga Elise. Lata numero 16 del mondo è riuscita a vincere mostrando un buonissimo livello di. Come sempre ha cercato di impostare il proprio gioco da fondo conche non è riuscita a replicare in maniera incisiva, il punteggiodi 6-4 7-6(5) in favore dell’iberica è stata la diretta conseguenza. Probabilmente la vera sorpresa del torneo èche ha superato con grande personalità l’elvetica Jil Belen. La 25enne ceca ha legittimato con una buonissima prestazione uno dei successi ...

