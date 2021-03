Tennis: niente Dubai per Andy Murray, sarà padre per la quarta volta (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo Roger Federer, anche Andy Murray rinuncia all’ATP 500 di Dubai, dove sarebbe andato a giocare tramite una wild card. Per lo scozzese, però, le ragioni sono del tutto diverse da quelle dell’elvetico. Murray, infatti, è prossimo a diventare padre per la quarta volta. Una notizia, questa, che non aveva finora avuto pubblicità alcuna, per volere del giocatore e della moglie, Kim Sears, da sempre estremamente riservati circa le vicende familiari. Una segretezza tale, questa, da far sì che ad oggi del nascituro (o della nascitura) non si sappia assolutamente nulla. Si va, comunque, ad aggiungere a Sophia Olivia, che ha cinque anni, Edie, che ne ha tre, e Teddy Barron, che ne ha uno e mezzo. A questo punto, è prevedibile un rientro di Murray a Miami, al ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo Roger Federer, ancherinuncia all’ATP 500 di, dove sarebbe andato a giocare tramite una wild card. Per lo scozzese, però, le ragioni sono del tutto diverse da quelle dell’elvetico., infatti, è prossimo a diventareper la. Una notizia, questa, che non aveva finora avuto pubblicità alcuna, per volere del giocatore e della moglie, Kim Sears, da sempre estremamente riservati circa le vicende familiari. Una segretezza tale, questa, da far sì che ad oggi del nascituro (o della nascitura) non si sappia assolutamente nulla. Si va, comunque, ad aggiungere a Sophia Olivia, che ha cinque anni, Edie, che ne ha tre, e Teddy Barron, che ne ha uno e mezzo. A questo punto, è prevedibile un rientro dia Miami, al ...

