Tennis: Marco Cecchinato si aggiunge a Jannik Sinner e Lorenzo Sonego nel tabellone di Dubai (Di venerdì 12 marzo 2021) Anche Marco Cecchinato sarà al via del torneo ATP 500 di Dubai. Il siciliano approfitta di una fitta serie di congiunture che volgono a suo favore per entrare nell’evento che si disputa negli Emirati Arabi Uniti la prossima settimana. La rinuncia di Roger Federer e la drastica diminuzione dei posti eventualmente riservati agli special exempt (giocatori che nella settimana precedente vanno molto avanti così da non poter giocare le qualificazioni in altro luogo, in mancanza di dono dell’ubiquità) hanno spianato la strada all’italiano, che dunque si aggiunge a Jannik Sinner e a Lorenzo Sonego nell’ultimo torneo prima del Masters 1000 di Miami. Oltre al trio Sinner-Sonego-Cecchinato, a ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Anchesarà al via del torneo ATP 500 di. Il siciliano approfitta di una fitta serie di congiunture che volgono a suo favore per entrare nell’evento che si disputa negli Emirati Arabi Uniti la prossima settimana. La rinuncia di Roger Federer e la drastica diminuzione dei posti eventualmente riservati agli special exempt (giocatori che nella settimana precedente vanno molto avanti così da non poter giocare le qualificazioni in altro luogo, in mancanza di dono dell’ubiquità) hanno spianato la strada all’italiano, che dunque sie anell’ultimo torneo prima del Masters 1000 di Miami. Oltre al trio, a ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Marco Viterbo capitale del tennistavolo: qualificazioni ai campionati italiani al Cus ... come tiene a precisare Marco De Carolis, Assessore allo sport Comune di Viterbo: 'Riparte da Viterbo il tennis tavolo laziale. E questo non puo che farci piacere. Tre appuntamenti per due weekend ...

Fabio Luna candidato unico per il rinnovo del vertice al Coni regionale ... Andrea Pangrazi (Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard); Emiliano Guzzo (Federazione Italiana Tennis); Marco Porcarelli (Federazione Italiana Taekwondo); Raimondo Cipollini (Federazione ...

Riparte da Viterbo il tennistavolo laziale A più di un anno di distanza dall’ultimo Torneo disputato in regione, il mondo del Tennistavolo laziale si ritrova a Viterbo, grazie all’intesa raggiunta tra il Comitato regionale FITeT Lazio e il CUS ...

