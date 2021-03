Tennis | Juan Martin Del Potro | “Olimpiadi forte motivazione Non mi sento pronto a chiudere la mia storia in campo”

(Di venerdì 12 marzo 2021) Niente resa perDel. L’argentino, fermo dal giugno 2019 per i postumi di una frattura alla rotula riscontrata al Queen’s e da allora operato per tre volte in 14 mesi, lancia dichiarazioni fiammanti in vista di quello che può essere il suo ritorno. A margine di un evento della Fundacion Konex a Buenos Aires, infatti, l’argentino ha dichiarato: “Questo potrebbe essere il mio anno. Lemi stanno dando unaper tornare. Anche se il ginocchio continua a darmi pensieri non miancorala miain“. Il destino è stato particolarmente beffardo con il vincitore degli US Open 2009, che pareva destinato a una carriera folgorante dopo ...

Il 19enneManuel ha vinto il torneo di Cordoba, il primo a livello ATP a cui ha partecipato, subito dopo Francisco (22 anni) ha raggiunto la finale a ...L ennesimo 'colpo di testa' di uno dei personaggi più noti delattuale, e non certo per quanto fatto vedere in campo. Benoit Paire torna ad accendere i ...Cerundolo - fratello maggiore di...Lo scopo di norme più severe sarebbe quello di avere più spettatori. Il Daily Mail ipotizza malcontento fra i giocatori, abituati ad affittare abitazioni private ...