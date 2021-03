Tennis: a Wimbledon possibili alberghi anti-Covid per i giocatori. Misure simili anche al Queen’s (Di venerdì 12 marzo 2021) Continuano le grandi manovre di preparazione verso il ritorno del torneo di Wimbledon. Lo Slam più famoso dei quattro, nonché regno dell’erba del Tennis mondiale, l’anno scorso non si è giocato a causa delle conseguenze della pandemia di Covid-19, ma anche per via della possibilità dell’All England Lawn Tennis Club di assorbire il colpo economico tramite un’apposita assicurazione. Riporta il Daily Mail che potrebbero essere incorporate regole uguali in tutto e per tutto agli altri Slam, in considerazione dell’attuale situazione sanitaria: dunque, alberghi designati e non più abitazioni private. L’annuncio di nuovi dettagli sarebbe previsto nella prossima settimana. In questo senso si sarebbero rivelati decisivi i pareri di Public Health England e Sports Ground Safety ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Continuano le grandi manovre di preparazione verso il ritorno del torneo di. Lo Slam più famoso dei quattro, nonché regno dell’erba delmondiale, l’anno scorso non si è giocato a causa delle conseguenze della pandemia di-19, maper via dellatà dell’All England LawnClub di assorbire il colpo economico tramite un’apposita assicurazione. Riporta il Daily Mail che potrebbero essere incorporate regole uguali in tutto e per tutto agli altri Slam, in considerazione dell’attuale situazione sanitaria: dunque,designati e non più abitazioni private. L’annuncio di nuovi dettagli sarebbe previsto nella prossima settimana. In questo senso si sarebbero rivelati decisivi i pareri di Public Health England e Sports Ground Safety ...

