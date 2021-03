Tempesta d'amore, anticipazioni 12 marzo: Rosalie sul piede di guerra (Di venerdì 12 marzo 2021) Il business di André e Werner sarà il fulcro dell'episodio di Tempesta d'amore di oggi, venerdì 12 marzo, come attestano le anticipazioni. I due fratelli, infatti, si sono ritrovati a fare il punto della situazione per quanto concerne la pasticceria di Linda che si è trasferita in Italia per assistere la figlia Caroline alle prese con una gravidanza problematica. La donna ha messo in vendita il locale e ha deciso di affidare il suo libro di ricette a colui che lo acquisterà, motivo per il quale il cuoco non è in grado di realizzare i suoi stessi dolci. Così, André e Werner hanno deciso di acquisire la pasticceria per ottenere le ricette e poi produrre i dolci di Linda su larga scala, un vero e proprio business che attirerà l'attenzione di Rosalie. La personal coach non tarderà ad avvicinarsi allo ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 12 marzo 2021) Il business di André e Werner sarà il fulcro dell'episodio did'di oggi, venerdì 12, come attestano le. I due fratelli, infatti, si sono ritrovati a fare il punto della situazione per quanto concerne la pasticceria di Linda che si è trasferita in Italia per assistere la figlia Caroline alle prese con una gravidanza problematica. La donna ha messo in vendita il locale e ha deciso di affidare il suo libro di ricette a colui che lo acquisterà, motivo per il quale il cuoco non è in grado di realizzare i suoi stessi dolci. Così, André e Werner hanno deciso di acquisire la pasticceria per ottenere le ricette e poi produrre i dolci di Linda su larga scala, un vero e proprio business che attirerà l'attenzione di. La personal coach non tarderà ad avvicinarsi allo ...

