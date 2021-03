Tecnologia e innovazione: il “Villaggio Aurora”, quando la filosofia sposa l’architettura (Di venerdì 12 marzo 2021) Conosci il progetto “Villaggio degli studenti” di Aurora Lyceum College? È un Villaggio provvisto di abitazioni per studenti e connessi servizi, composto da unità immobiliari progettate con Tecnologia stampa 3D – molto innovativa specie in ambito edile – che permette di realizzare unità immobiliari in tempi rapidi e con costi di costruzione contenuti, ma senza rinunciare a sicurezza, stabilità e confort, nel pieno rispetto delle normative italiane ed europee e dei requisiti richiesti alle abitazioni di tipo classico. Il progetto comprende anche una serie di partnership con aziende, studi di progettazione, liberi professionisti e Comuni limitrofi, con cui gli studenti dei licei Aurora si interfacceranno. Il collegio docenti e i consigli di classe di Aurora Lyceum College, inoltre, hanno ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 12 marzo 2021) Conosci il progetto “degli studenti” diLyceum College? È unprovvisto di abitazioni per studenti e connessi servizi, composto da unità immobiliari progettate constampa 3D – molto innovativa specie in ambito edile – che permette di realizzare unità immobiliari in tempi rapidi e con costi di costruzione contenuti, ma senza rinunciare a sicurezza, stabilità e confort, nel pieno rispetto delle normative italiane ed europee e dei requisiti richiesti alle abitazioni di tipo classico. Il progetto comprende anche una serie di partnership con aziende, studi di progettazione, liberi professionisti e Comuni limitrofi, con cui gli studenti dei liceisi interfacceranno. Il collegio docenti e i consigli di classe diLyceum College, inoltre, hanno ...

