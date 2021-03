Techeetah Extreme E | il team posticipa l’approdo nella nuova competizione

(Di venerdì 12 marzo 2021)non ci sarà alla prima gara dellaE. Ilgestito dall’azienda indonesiana non prenderà parte alla prima tappa del campionato, il Desert X-Prix. La motivazione, spiega la dirigenza, è dovuta alla situazione pandemica che sta colpendo il pianeta, e che ha messo a repentaglio il lavoro fatto sin ora. Ilera ancora rimasto indietro, in quanto manca un sito ufficiale della squadra e soprattutto l’annuncio dei piloti del suorallenta la sua entrata inE IldiE, gestito dall’omonima azienda che a sua volta fa parte del gruppo SECA, aveva annunciato nel 2020 la partecipazione al campionato elettrico off-road, dopo le ...

Carlos Sainz e Laia Sanz Andretti UnitedE: Timmy Hansen e Catie Munnings Chip Ganassi ... Johan Kristoffersson e Molly Taylor: (piloti da annunciare) Veloce Racing: Stéphane Sarrazin