Taxi gratis per gli anziani che devono ricevere il vaccino | come richiederlo

"Ti accompagno io" è l'iniziativa studiata e promossa per gli over 80 che devono ricevere il vaccino anti Covid. Gli anziani soli che hanno effettuato la prenotazione potranno godere del… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

